Vodiči, pozor: V Detve sa začala sa obnova cestného mosta

Detva 21. júla (TASR) - V Detve sa v pondelok začali stavebné práce na obnove mosta cez potok Detvianka pri bývalej píle. Doprava je počas rekonštrukcie zachovaná, je však obmedzená. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja. Dodal, že práce sú po poloviciach mosta a rovnako je v obmedzenom režime umožnený aj prechod pre peších.



Podľa hovorcu bol most dlhodobo v zlom technickom stave. Počas rekonštrukcie kompletne vymenia mostný zvršok, vozovku, chodníky, zábradlia a opravia aj nosnú konštrukciu. „Cieľom je predĺženie jeho životnosti a zvýšenie bezpečnosti premávky,“ podotkol.



Most spája historické centrum mesta s detvianskym sídliskom a je kľúčovou dopravnou spojnicou pre autá aj chodcov. Podľa primátora Branislava Barana bolo dôležité, aby bol prejazdný cez letné folklórne slávnosti. Tie sa v Detve tento rok uskutočnili počas druhého júlového víkendu. Podotkol, že počas nich býva tradične hlavný ťah mestom dopravne extrémne preťažený a akékoľvek obmedzenie by situáciu ešte skomplikovalo.



Oprava je súčasťou projektu obnovy 14 mostov, ktorý uskutočňuje Banskobystrický samosprávny kraj. Práce zabezpečuje spoločnosť Viakorp. Stavenisko v Detve zhotoviteľovi odovzdali 24. februára tohto roka. V tomto prípade zhotoviteľ pripravoval projektovanie, inžiniersku činnosť a aj uskutočnenie stavby. Do zoznamu na obnovu sa v Detvianskom okrese dostal aj most ponad Slatinu v Korytárkach.