VODIČI, POZOR: V Košiciach dôjde k zmene dopravného značenia

Košice 5. júna (TASR) - V lokalite ulíc Obrancov mieru a Tolstého v košickej mestskej časti (MČ) Sever dôjde k zmene dopravného značenia. Zahŕňa zjednosmernenie, a tým vznik parkovacích miest, či zníženie najvyššej povolenej rýchlosti. Ako pre TASR spresnila MČ, k zmenám, ktoré majú prispieť k zvýšeniu bezpečnosti, by mohlo dôjsť v blízkej dobe.



"Ulica obrancov mieru bude zjednosmernená od výjazdu z parkoviska na Obrancov mieru 2 v smere na Národnú triedu, Tolstého ulica v smere od Obrancov mieru k Tomášikovej ulici. V celej zóne ohraničenej ulicami Hlinkova, Národná trieda, Slovenskej jednoty a Komenského sa tiež zníži maximálna povolená rýchlosť na 30 km/h," uvádza MČ na svojej webovej stránke.



Pred obytným domom na Ulici obrancov mieru 4 až 14 a pred školskými zariadeniami na Obrancov mieru 16 až 20 tak pribudne dokopy 52 oficiálnych pozdĺžnych parkovacích miest. Na Tolstého ulici 48. "Všetky plnohodnotné parkovacie miesta vzniknú na aktuálne spevnených plochách bez zásahov do okolitých zelených plôch," dodáva.



Parkovanie z chodníkov bolo podľa nej presunuté iba na komunikáciu s pozdĺžnym parkovacím pruhom so šírkou 2,5 metra. Pred materskými školami zostane zachovaná plná šírka chodníka.



"Návrh cyklistického pásu bol zrušený krajským dopravným inšpektorátom. Cyklisti budú môcť používať komunikáciu na opačnej strane parku pred nepárnymi číslami na Ulici obrancov mieru, čo je vzdialenosť necelých 30 metrov. Táto časť sa plánuje zjednosmerniť opačným smerom a súčasne tam budú zábrany znemožňujúce vjazd z Národnej triedy pre motorové vozidlá," spresnila MČ, ktorá v ďalšej etape plánuje zjednosmernenie komunikácií Parku duklianskych obetí a Parku obrancov mieru.



V lokalite tiež plánuje zriadiť dočasnú rezidentskú lokalitu so zvýhodnením obyvateľov MČ Severu.