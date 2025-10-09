Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 9. október 2025Meniny má Dionýz
< sekcia Regióny

Vodiči, pozor: V Krásne nad Kysucou budú obmedzenia kvôli oprave

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dopravné obmedzenia začnú platiť v sobotu 11. októbra a práce budú prebiehať v dvoch etapách.

Autor TASR
Krásno nad Kysucou 9. októbra (TASR) - Motoristov na ceste I/11 v Krásne nad Kysucou čakajú trojtýždňové dopravné obmedzenia. Ako informoval odbor mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), v úseku mosta v km 421,000 - 421,350 budú opravovať tri mostné závery.

Dopravné obmedzenia začnú platiť v sobotu 11. októbra a práce budú prebiehať v dvoch etapách. „V prvej etape bude doprava v úseku mosta vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo pomocou dynamicky riadenej svetelnej signalizácie, v špičkách bude doprava riadená regulovčíkmi,“ priblížili diaľničiari.

V druhej etape bude doprava v úseku mosta vedená obojsmerne v dvoch zúžených jazdných pruhoch popri pracovisku. Dopravné obmedzenia by mali trvať do 30. októbra.
.

Neprehliadnite

TRAGICKÁ NEHODA: Medzi Heľpou a Závadkou nad Hronom zomrelo šesť ľudí

Prezident SR podpísal nový zákon o adresnej energopomoci

ZAPLETALOVÁ: Veľké zadosťučinenie, že mám bronz na krku

Slovenčina: Je správne pretek alebo preteky?