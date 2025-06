Vodiči, pozor: V Levoči chystajú preteky, budú kvôli tomu obmedzenia

Levoča 19. júna (TASR) - Cez víkend sa v Levoči uskutoční 1. ročník bežeckých pretekov eLEj City Run 2025. Mesto upozorňuje, že je potrebné sa v tejto súvislosti pripraviť na dopravné obmedzenia. V nedeľu (22. 6.) zavedú osobitý dopravný režim a dotkne sa ulíc na hradbovom opevnení.



„Dopravné obmedzenia sa budú týkať Námestia Majstra Pavla, Vysokej, Novej, Kláštorskej, Uholnej ulice a tiež ulíc Vetrová, Baštová a Žiacka, časti Ružovej ulice a Gymnaziálneho priechodu, ktoré budú uzatvorené,“ uviedlo mesto s tým, že uzávera bude platiť od 14.30 h do 18.30 h. V tomto čase nebude umožnený vjazd a výjazd do a z týchto ulíc.



Mesto v tejto súvislosti žiada obyvateľov dotknutých ulíc, ak budú potrebovať v uvedenom čase použiť motorové vozidlo, aby preparkovali svoje vozidlá do záchytných parkovísk v hradbovom opevnení. V čase obmedzenia dopravy budú vjazdy do ulíc v hradbovom opevnení mesta cez Košickú ulicu a Vysokú ulicu umožnené len obyvateľom, ktorí majú v dotknutej časti mesta trvalý, respektíve prechodný pobyt, majiteľom nehnuteľností, zásobovacím vozidlám, ubytovaným v súkromnom zariadení, ale aj organizátorom podujatia a záchranným zložkám. Vjazdy motorových vozidiel budú regulované príslušníkmi štátnej a mestskej polície.



„Pre parkovanie autobusov návštevníkov mesta Levoča bude vymedzený jeden jazdný pruh na ceste III/3225 na Kežmarskej ceste v smere od Levočskej Doliny,“ upozornilo mesto. Parkovanie osobných motorových vozidiel bude povolené na parkoviskách v hradbových priekopách a miestnych komunikáciách nepodliehajúcich osobitnému dopravnému režimu. Zastávky mestskej hromadnej dopravy na Košickej ulici a Námestí Majstra Pavla dočasne zrušia a nahradí ich zastávka na Kežmarskej ceste pri Košickej bráne.



„Počas pretekov budú policajti a usporiadatelia pretekov riadiť a usmerňovať dopravu, dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a ochranu verejného poriadku,“ dodala radnica.