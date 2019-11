VODIČI, POZOR: V nedeľu budú v Bratislave dopravné obmedzenia

Bratislava 15. novembra (TASR) – Bratislavskí policajti varujú vodičov pred dopravnými obmedzeniami v súvislosti s oslavami 17. novembra. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru Veronika Slamková.



V nedeľu (17. 11.) bude približne od 16.30 do 17.15 h čiastočné obmedzená doprava v úseku od bratislavského letiska na Ivanskej ceste v smere na obchvat diaľnice D1 do Devína. Následne v čase približne od 17.30 do 18.00 h varujú policajti pred čiastočne obmedzenou premávkou na Botanickej ulici, Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu, Šafárikovom námestí a Pribinovej ulici.



Doprava bude po celý čas riadená a usmerňovaná príslušníkmi dopravnej polície. „Vodičov vyzývame, aby sa pri prejazde riadili pokynmi hliadok Policajného zboru, prípadne na prejazd využili v rámci možností inú trasu,“ uzatvára stanovisko polície.