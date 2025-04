Vodiči, pozor: V Nitre sa cez víkend začnú ďalšie dopravné obmedzenia

Nitra 4. apríla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) upozorňuje na ďalšie dopravné obmedzenia na Cabajskom moste v Nitre. V priebehu najbližšieho víkendu (5. a 6. 4.) sa uskutočnia asfaltérske práce na aktuálne uzavretej strane mosta v smere od mesta vrátane časti križovatiek komunikácií I/64 s II/562 (svetelná križovatka) a II/562 so Železničiarskou ulicou, upozornila samospráva.



Práce si vyžiadajú zmenu organizácie dopravy. Doprava v smere od Nitry bude obmedzená do jedného jazdného pruhu v smere na Nové Zámky a Cabaj. Rovnaké obmedzenie budú platiť aj pre vodičov prichádzajúcich z Cabaja do Nitry a Nových Zámkov. Svetelná signalizácia bude dočasne vypnutá, v prípade potreby bude dopravu riadiť polícia. Po ukončení prác sa organizácia dopravy opätovne vráti do predvíkendových dopravných obmedzení.



K ďalšej zmene organizácie dopravy príde od utorka 8. apríla. Doprava bude presmerovaná do jedného jazdného pruhu v smere od Cabaja na Nové Zámky a Nitru a jedného jazdného pruhu v smere od Nitry a Nových Zámkov na Cabaj.



Rekonštrukcia Cabajského mosta sa začala v júli 2024. Frekventované premostenie ponad železnicu spolu s nadväzujúcou Cabajskou cestou funguje ako diaľničný privádzač na rýchlostnú cestu R1. Most bol pre zlý technický stav ešte v roku 2022 uzavretý pre nákladnú dopravu nad 20 ton. Celkové náklady na opravu presiahnu sumu 1,5 milióna eur.