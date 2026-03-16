Pondelok 16. marec 2026
Vodiči, pozor: V Nitre sa začínajú dopravné obmedzenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Práce budú prebiehať postupne vo viacerých etapách približne do začiatku mája tohto roka.

Autor TASR
Nitra 16. marca (TASR) - Mesto Nitra upozorňuje účastníkov cestnej premávky na dopravné obmedzenia, ktoré sa v pondelok začínajú na križovatkách Štefánikova - Rázusova a Štefánikova - Staničná. Obmedzenia súvisia s výstavbou projektu Nová Nitra, kde v úseku cesty prvej triedy vznikne nová svetelne riadená križovatka.

Práce budú prebiehať postupne vo viacerých etapách približne do začiatku mája tohto roka. V prvej etape bude zhotoviteľ pracovať na križovatke Štefánikova - Rázusova, následne sa práce presunú na križovatku Štefánikova - Staničná. Stavebné práce prinesú dočasné dopravné obmedzenia pre vodičov aj chodcov, upozornila radnica.
