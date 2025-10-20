< sekcia Regióny
Vodiči, pozor: V Ochodnici uzavrú železničné priecestie
Opravné práce sú naplánované v sobotu (25. 10.) od 8.00 do 13.00 h na prvej koľaji a v nedeľu (26. 10.) od 7.00 do 15.00 h na druhej koľaji.
Autor TASR
Ochodnica 20. októbra (TASR) - Železničné priecestie v obci Ochodnica na trati medzi Kysuckým Novým Mestom a Krásnom nad Kysucou bude počas víkendových dní 25. a 26. októbra na niekoľko hodín uzavreté. Ako informovala hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Petra Lániková, dôvodom uzávery je výmena koľajníc a upevňovadiel.
Opravné práce sú naplánované v sobotu (25. 10.) od 8.00 do 13.00 h na prvej koľaji a v nedeľu (26. 10.) od 7.00 do 15.00 h na druhej koľaji. V čase medzi jednotlivými etapami bude železničné priecestie prejazdné.
„Počas uzávery bude umožnený prejazd vozidlám osobnej dopravy a vozidlám záchranných zložiek cez priechod pre chodcov, ktorý sa nachádza vedľa opravovaného priecestia. Premávka na tomto priechode bude riadená zamestnancami ŽSR,“ uviedla Lániková.
