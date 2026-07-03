< sekcia Regióny
Vodiči, pozor: V Plaveckom Štvrtku je nefunkčné železničné priecestie
Oprava priecestia sa bude realizovať až v pondelok 6. 7. 2026.
Autor TASR
Bratislava 3. júla (TASR) - Policajti odboru železničnej polície upozorňujú občanov na aktuálne nefunkčné železničné priecestie SP 1975 v Plaveckom Štvrtku. Z dôvodu poškodenia transformátora na priecestí je nefunkčná svetelná signalizácia i samotné rampy. Polícia apeluje na verejnosť, aby bola pri prejazde priecestím opatrná. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.
„Keďže oprava priecestia sa bude realizovať až v pondelok 6. 7. 2026, apelujeme na verejnosť, aby pri prejazde priecestím boli občania mimoriadne opatrní a dôsledne sa uistili, že tak môžu urobiť bez toho, aby ohrozili seba alebo iných účastníkov premávky,“ uviedol Szeiff.
„Keďže oprava priecestia sa bude realizovať až v pondelok 6. 7. 2026, apelujeme na verejnosť, aby pri prejazde priecestím boli občania mimoriadne opatrní a dôsledne sa uistili, že tak môžu urobiť bez toho, aby ohrozili seba alebo iných účastníkov premávky,“ uviedol Szeiff.