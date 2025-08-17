Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VODIČI, POZOR: V pondelok sa začne oprava D1 v úseku Ilava - Beluša

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Oprava vozovky bude pozostávať z odfrézovania pôvodných asfaltových vrstiev a následnej pokládky nového asfaltového povrchu.

Autor TASR
Beluša 17. augusta (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začne v pondelok (18. 8.) s opravou vozovky na diaľnici D1 v úseku Ilava - Beluša. Práce potrvajú necelý mesiac. Informovala o tom mediálna komunikácia NDS.

Oprava vozovky bude pozostávať z odfrézovania pôvodných asfaltových vrstiev a následnej pokládky nového asfaltového povrchu. Oprava bude prebiehať v ľavom jazdnom páse v smere do Bratislavy (kilometer 155,7 - 150,7) v oboch jazdných pruhoch. Doprava bude počas opravy vedená vždy vo voľnom jazdnom pruhu. V čase od nedeľného popoludnia do pondelňajšieho rána sa práce vykonávať nebudú.

„Oprava tohto úseku je nevyhnutná z pohľadu bezpečnosti a komfortu vodičov. Snažili sme sa naplánovať práce tak, aby čo najmenej zasahovali do dopravnej špičky v nedeľu večer a v pondelok ráno,“ uviedol prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
