Vodiči, pozor: V Prešove budú dopravné obmedzenia v týchto lokalitách
Mesto Prešov toto riešenie navrhuje najmä z dôvodov, že po dobudovaní diaľnice sa do lokality dostáva nežiaduci tranzit a niektoré ulice bez chodníkov nie sú určené pre intenzívnu dopravu.
Autor TASR
Prešov 23. októbra (TASR) - Mesto Prešov pripravuje nové dopravné opatrenia, ktoré majú zlepšiť kvalitu života obyvateľov v časti Za Kalváriou. Zavedená bude zóna s maximálnou povolenou rýchlosťou 30 kilometrov za hodinu (km/h). Obyvatelia lokality môžu vyjadriť svoj názor v utorok (28. 10.) na stretnutí v teréne s dopravným projektantom. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.
Mesto Prešov podľa jej slov toto riešenie navrhuje najmä z dôvodov, že po dobudovaní diaľnice sa do lokality dostáva nežiaduci tranzit a niektoré ulice bez chodníkov nie sú určené pre intenzívnu dopravu. Ďalej rozšírené a opravené cesty lákajú vodičov k rýchlejšej jazde, znižuje sa bezpečnosť chodcov a detí hrajúcich sa v blízkosti ciest, a tiež z dôvodu, že obyvatelia opakovane upozorňujú na zvýšený hluk, nadmernú rýchlosť áut a narušenie pokoja v štvrti.
Radnica spolu s dopravným projektantom pripravuje konkrétne kroky na upokojenie dopravy v tejto lokalite. „Zavedená bude zóna s maximálnou povolenou rýchlosťou 30 km/h. Vstupy do lokality budú označené dopravnými značkami. Výhodou je, že obmedzenie rýchlosti bude platiť v celej zóne, bez potreby ďalších dopravných značiek,“ uviedla Šitárová. Dodala, že ďalším krokom bude doplnenie vodorovného dopravného značenia. Viditeľné symboly priamo na vozovke budú vodičom pripomínať zníženú rýchlosť pre väčšiu prehľadnosť aj bezpečnosť na cestách.
Čo sa týka osadenia moderných dopravných vankúšov, tieto dopravné prvky podľa Šitárovej prirodzene spomaľujú vodičov, no nepoškodzujú vozidlá. „Sú zároveň tichšie ako klasické spomaľovače. Umiestnia sa na strategických miestach, pričom ich presná poloha bude upravená podľa podnetov občanov rozhodnutím oprávneného autorizovaného dopravného projektanta,“ vysvetlila Šitárová.
K realizácii zmien pristúpi podľa nej mesto Prešov až po schválení projektu príslušnými orgánmi a po získaní všetkých potrebných povolení. Niektoré práce, najmä vodorovné dopravné značenie, je možné vykonať len za priaznivého počasia, preto sa realizácia môže presunúť na jar alebo leto 2026.
V utorok popoludní sa na Terchovskej ulici uskutoční stretnutie s dopravným projektantom, na ktorom sa môže zúčastniť široká verejnosť. Podnety je možné zaslať vopred i e-mailom. Podrobné informácie sú zverejnené na webstránke mesta.
