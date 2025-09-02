< sekcia Regióny
VODIČI, POZOR: V Ružomberku vytieklo na cestu množstvo oleja
Situáciu začali okamžite riešiť komunálne služby mesta Ružomberok v spolupráci s políciou a hasičmi.
Autor TASR
Ružomberok 2. septembra (TASR) - V Ružomberku na ceste pri Liptovskom múzeu vytieklo zo zatiaľ neznámeho vozidla veľké množstvo oleja. Olejový pás sa tiahne až k okresného úradu. Samospráva na to upozornila na sociálnej sieti.
Situáciu začali okamžite riešiť komunálne služby mesta Ružomberok v spolupráci s políciou a hasičmi. „Prosím, zvýšte opatrnosť a pri prejazde spomaľte, prispôsobte rýchlosť a podľa možností sa danému úseku úplne vyhnite,“ vyzvali vodičov.
