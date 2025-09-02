Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 2. september 2025Meniny má Linda
< sekcia Regióny

VODIČI, POZOR: V Ružomberku vytieklo na cestu množstvo oleja

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Situáciu začali okamžite riešiť komunálne služby mesta Ružomberok v spolupráci s políciou a hasičmi.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Ružomberok 2. septembra (TASR) - V Ružomberku na ceste pri Liptovskom múzeu vytieklo zo zatiaľ neznámeho vozidla veľké množstvo oleja. Olejový pás sa tiahne až k okresného úradu. Samospráva na to upozornila na sociálnej sieti.

Situáciu začali okamžite riešiť komunálne služby mesta Ružomberok v spolupráci s políciou a hasičmi. „Prosím, zvýšte opatrnosť a pri prejazde spomaľte, prispôsobte rýchlosť a podľa možností sa danému úseku úplne vyhnite,“ vyzvali vodičov.

.

Neprehliadnite

Premiér Fico odovzdal cenu A. Dubčeka Grmanovi, Banášovi a Telenskému

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Rok 1960: Elektrifikovali poslednú obec v ČSSR

Prezident: Počet detí s potrebou špeciálneho prístupu rastie

Týždenník: Ryba smrdí od hlavy