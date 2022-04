VODIČI, POZOR: V smere do Bratislavy i v centre sa tvoria kolóny

Bratislava 12. apríla (TASR) - V Bratislave treba v utorok ráno počítať so zdržaním na viacerých úsekoch. Kolóny sa tvoria aj na vjazde do hlavného mesta, na diaľniciach D1 a D2. Vodičov na to upozorňujú Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Na diaľnici D1 smerom zo Senca komplikuje premávku dopravná nehoda. V ľavom pruhu sa zrazili dve autá, vodiči sa zdržia asi pol hodinu. "Na starej Seneckej ceste je 20-minútové zdržanie," doplnila Zelená vlna. Na vjazde do hlavného mesta po diaľnici D2 zo Stupavy sa tvorí približne 10-minútová kolóna.



S kolónami treba v Bratislave počítať na Račianskej pri Vinohradoch smerom do centra, kde je hlásené zdržanie 15 minút. Pre prácu na cestách je spomalená aj premávka na Prístavnom moste smerom do Petržalky. Vodiči si tu počkajú zhruba desať minút. Zelená vlna upozorňuje aj na nehodu a zdržanie na Pražskej v smere do centra.