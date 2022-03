VODIČI, POZOR: V smere do Bratislavy na cestách zdržia

Bratislava 7. marca (TASR) - Vodiči sa v pondelok ráno v smere do Bratislavy na cestách zdržia. Na vjazde do Bratislavy po D1 smerom z Trnavy sa zrazili dve osobné autá, ktoré blokujú pravý jazdný pruh. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



Zdržanie do piatich minút hlásia vodiči v úseku D2 Stupava - Lamač - Sitina. Do desiatich minút sa zdržia na ceste smerom z Dunajskej Lužnej do Bratislavy a z Bernolákova smerom do hlavného mesta. Na webe to uvádza Stella centrum.



Kolóna je aj na Račianskej smerom do centra. Vodiči sa tam zdržia približne desať minút.