Vodiči, pozor: V Starej Ľubovni menia parkovaciu politiku

Stará Ľubovňa 9. decembra (TASR) - Mesto Stará Ľubovňa zavádza od 1. januára 2025 zmeny v spôsobe úhrady parkovného. Novinkou je prechod na webovú aplikáciu "Data mesta", ktorá umožní obyvateľom aj návštevníkom platiť za parkovanie v zónach s regulovaným parkovaním rýchlejšie a komfortnejšie. Informovala o tom projektová referentka na tamojšom mestskom úrade (MsÚ) Emília Mariančiková. Systém bude zároveň ponúkať aj ďalšie elektronické služby, ako je platba daní a poplatkov, či prehľad o transparentnom hospodárení mesta.



Samospráva ešte pred štyrmi rokmi spoplatnila parkovanie v centre s cieľom zlepšiť celkovú dopravnú situáciu, postupne znížiť intenzitu dopravy v tejto zóne mesta a zlepšiť kvalitu životného prostredia a zdravie obyvateľov. Radnica chcela opatrením motivovať návštevníkov i domácich, aby si na cestu do mesta zvolili alternatívu ako bicykel či autobus. Prijatým všeobecne záväzným nariadením bolo definovaných päť zón regulovaného parkovania, kde je parkovanie spoplatnené od pondelka do piatku v čase od 7.00 do 16.00 h.



Od 1. januára 2025 nastávajú zmeny týkajúce sa spôsobov úhrady za parkovanie cez spomínanú aplikáciu. "Ide o novú webovú aplikáciu, prostredníctvom ktorej umožňujeme obyvateľom nášho mesta a iným obyvateľom uhrádzať parkovanie v zónach s regulovaným parkovaním najvýhodnejším spôsobom. Súčasťou aplikácie bude aj možnosť elektronicky vybaviť niektoré služby z pohodlia domova. Aplikácia v budúcnosti umožní uhrádzať dane a poplatky, ako aj prehliadať si položky mesta v súvislosti s jeho transparentným hospodárením," vysvetlil prednosta MsÚ Aleš Solár.



Doposiaľ mohli obyvatelia i návštevníci mesta uhrádzať parkovné zakúpením parkovacích lístkov, prostredníctvom SMS platby či aplikácie ParkDots, ktorá však bude platná len do konca roka. Parkovacie lístky a SMS platba ostávajú v platnosti. Na zmeny mesto upozornení aj prostredníctvom informačných tabúľ k parkovaniu umiestnených v jednotlivých regulovaných zónach, tiež na webovom sídle mesta a sociálnej sieti. "Zmeny sa budú týkať aj ročných parkovacích a rezidentských kariet, ktoré sa automaticky preklopia do nového systému. Našim cieľom je motivovať obyvateľov, aby využívali webovú aplikáciu, kde uvidia taktiež dobu platnosti rezidentských či ročných parkovacích kariet," dodal Solár s tým, že výška cien parkovného sa nemení.