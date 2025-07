Vodiči, pozor: V Trenčíne budú kvôli festivalu obmedzenia

Trenčín 9. júla (TASR) - V súvislosti so štvrtkovým (10. 7.) začiatkom multižánrového festivalu Pohoda v Trenčíne upozorňuje polícia motorizovaných návštevníkov festivalu na organizáciu dopravy na trenčianske letisko. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



„Očakávame, že účastníci tohto podujatia začnú prichádzať vo štvrtok od rána a postupne sa budú presúvať do areálu letiska. Parkoviská podujatia budú otvorené vo štvrtok od 9.00 h a brány festivalu sa otvoria v ten istý deň o 12.00 h,“ informuje polícia.



Polícia žiada návštevníkov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie, ktoré upravuje príjazdové trasy na letisko z dôvodu rekonštrukčných prác na ceste I/9 a uzatvorených mostov na tejto ceste.



Vodičov prichádzajúcich od Bratislavy nasmeruje dopravné značenie na zjazd z diaľnice D1 na diaľničnej križovatke Lúka. Vodičov prichádzajúcich od Žiliny nasmeruje značenie na zjazd z diaľnice na diaľničnej križovatke Nové Mesto nad Váhom.



„Obe trasy budú ďalej vedené po ceste II/507 cez obec Beckov a Trenčianske Stankovce a následne cez obec Veľké Bierovce do areálu letiska Trenčín,“ informuje polícia.



Príjazdová trasa od Prievidze po ceste I/9 povedie cez novú kruhovú križovatku pri obci Trenčianska Turná smerom na obec Veľké Bierovce a ďalej na letisko.



„Všetky príjazdové trasy na podujatie sú, rovnako ako po minulé roky, označené dočasným dopravným značením. Žiadame preto všetkých účastníkov, aby venovali zvýšenú pozornosť dopravnému značeniu, pokynom polície a usporiadateľov,“ doplnila polícia.