< sekcia Regióny
Vodiči, pozor: V Trenčíne chystajú dopravné obmedzenia
Práce budú prebiehať mimo rannej a popoludňajšej dopravnej špičky, premávku budú usmerňovať zodpovedné osoby.
Autor TASR
Trenčín 13. novembra (TASR) - V súvislosti s prácami na autobusovej stanici v Trenčíne budú v piatok (14. 11.) frézovať asi 200-metrový úsek medzi vjazdom a výjazdom do a zo železničnej stanice na Železničnej ulici. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Práce budú prebiehať mimo rannej a popoludňajšej dopravnej špičky, premávku budú usmerňovať zodpovedné osoby. O úplnej uzávere z dôvodu asfaltovania bude polícia včas informovať.
„Vzhľadom na intenzívny pohyb autobusov mestskej a prímestskej dopravy a dopravnej obsluhy žiadame vodičov motorových vozidiel, aby využili presun po ceste I/61 a nevytvárali v uvedenom úseku kolóny a zdržanie autobusových liniek,“ pripomína polícia.
Práce budú prebiehať mimo rannej a popoludňajšej dopravnej špičky, premávku budú usmerňovať zodpovedné osoby. O úplnej uzávere z dôvodu asfaltovania bude polícia včas informovať.
„Vzhľadom na intenzívny pohyb autobusov mestskej a prímestskej dopravy a dopravnej obsluhy žiadame vodičov motorových vozidiel, aby využili presun po ceste I/61 a nevytvárali v uvedenom úseku kolóny a zdržanie autobusových liniek,“ pripomína polícia.