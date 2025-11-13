Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 13. november 2025Meniny má Stanislav
< sekcia Regióny

Vodiči, pozor: V Trenčíne chystajú dopravné obmedzenia

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Práce budú prebiehať mimo rannej a popoludňajšej dopravnej špičky, premávku budú usmerňovať zodpovedné osoby.

Autor TASR
Trenčín 13. novembra (TASR) - V súvislosti s prácami na autobusovej stanici v Trenčíne budú v piatok (14. 11.) frézovať asi 200-metrový úsek medzi vjazdom a výjazdom do a zo železničnej stanice na Železničnej ulici. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Práce budú prebiehať mimo rannej a popoludňajšej dopravnej špičky, premávku budú usmerňovať zodpovedné osoby. O úplnej uzávere z dôvodu asfaltovania bude polícia včas informovať.

„Vzhľadom na intenzívny pohyb autobusov mestskej a prímestskej dopravy a dopravnej obsluhy žiadame vodičov motorových vozidiel, aby využili presun po ceste I/61 a nevytvárali v uvedenom úseku kolóny a zdržanie autobusových liniek,“ pripomína polícia.

.

Neprehliadnite

Nemec strelil prvý hetrik v NHL: „Pravdepodobne aj prvý v kariére“

Ráž: Zranení zo železničných nehôd dostanú odškodnenie do 20.000 eur

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici