< sekcia Regióny
VODIČI, POZOR: V Trenčíne sa bude konať záverečný ceremoniál EHMK
Na Mládežníckej ulici pri kolibe bude z dôvodu príprav a demontáže pódia do 30. novembra vrátane uzavretá časť parkoviska s kapacitou 75 miest.
Autor TASR
Trenčín 24. novembra (TASR) - V súvislosti so záverečným ceremoniálom Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026 (27. - 29. 11.) čakajú na motoristov v Trenčíne dopravné obmedzenia. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Najvyššia návštevnosť sa očakáva v sobotu 28. novembra. Od piatkovej (27. 11.) do sobotnej (28. 11.) polnoci bude uzavretá časť Palackého ulice v úseku medzi parkovacím domom a predajňou potravín, ako aj stará Hasičská ulica. Príjazd a parkovanie na Palackého ulici v smere od mestskej polície zostanú zachované.
Na Mládežníckej ulici pri kolibe bude z dôvodu príprav a demontáže pódia do 30. novembra vrátane uzavretá časť parkoviska s kapacitou 75 miest.
V sobotu bude návštevníkom k dispozícii záchytné parkovisko v areáli Expo Center s kapacitou približne 500 vozidiel. Do centra a späť bude premávať bezplatná autobusová linka P od 14.00 do 22.30 h, v intervaloch 15 až 20 minút.
V sobotu od 8.00 do 24.00 h bude na lávke súbežnej s Fiesta mostom vylúčená cyklistická doprava.
Počas soboty bude posilnená aj mestská hromadná doprava, najmä smerom do mestskej časti Západ a vo večerných či nočných hodinách.
„Vodičov žiadame, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie, pokyny policajtov a pri presune do centra mesta počítali s možným zdržaním. Návštevníkom odporúčame využiť predovšetkým verejnú dopravu alebo záchytné parkovisko,“ zdôraznila polícia.
Najvyššia návštevnosť sa očakáva v sobotu 28. novembra. Od piatkovej (27. 11.) do sobotnej (28. 11.) polnoci bude uzavretá časť Palackého ulice v úseku medzi parkovacím domom a predajňou potravín, ako aj stará Hasičská ulica. Príjazd a parkovanie na Palackého ulici v smere od mestskej polície zostanú zachované.
Na Mládežníckej ulici pri kolibe bude z dôvodu príprav a demontáže pódia do 30. novembra vrátane uzavretá časť parkoviska s kapacitou 75 miest.
V sobotu bude návštevníkom k dispozícii záchytné parkovisko v areáli Expo Center s kapacitou približne 500 vozidiel. Do centra a späť bude premávať bezplatná autobusová linka P od 14.00 do 22.30 h, v intervaloch 15 až 20 minút.
V sobotu od 8.00 do 24.00 h bude na lávke súbežnej s Fiesta mostom vylúčená cyklistická doprava.
Počas soboty bude posilnená aj mestská hromadná doprava, najmä smerom do mestskej časti Západ a vo večerných či nočných hodinách.
„Vodičov žiadame, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie, pokyny policajtov a pri presune do centra mesta počítali s možným zdržaním. Návštevníkom odporúčame využiť predovšetkým verejnú dopravu alebo záchytné parkovisko,“ zdôraznila polícia.