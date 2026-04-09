Vodiči, pozor: V tuneli Bôrik bude obmedzená doprava
Bude znížená i rýchlosť.
Autor TASR
Levoča 9. apríla (TASR) - Vodiči sa musia pripraviť na obmedzenie na diaľnici D1 na Spiši. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že vo štvrtok medzi 13.00 a 15.00 h bude v tuneli Bôrik pri Levoči prebiehať mimoriadna oprava osvetlenia a výmena „jasomerov“.
„Bude uzatvorený pomalý jazdný pruh smer Žilina. Rýchlosť bude znížená na 60 kilometrov za hodinu,“ uviedla hovorkyňa.
