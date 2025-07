Vodiči, pozor: V Žiari nad Hronom uzavrú cestu

Žiar nad Hronom 16. júla (TASR) - V Žiari nad Hronom bude v súvislosti s výstavbou nového obchodného centra niekoľko mesiacov uzatvorená prístupová cesta od Ulice SNP smerom k záhradkárskej oblasti. Informovala o tom žiarska samospráva.



Obmedzenia potrvajú od 28. júla do 30. novembra tohto roka. Ako uviedla radnica, uzatvorenie súvisí so začiatkom prác na komunikácii, k dispozícii bude náhradná trasa.



Žiarska samospráva už pred časom informovala, že nové obchodné centrum vyrastá na „zelenej lúke“ v severnej časti mesta. Súčasťou jednopodlažného obchodného centra má byť aj prevádzka rýchleho občerstvenia. Podľa informácií zo žiarskeho stavebného úradu má OC v stavebnom povolení uvedenú lehotu na dokončenie stavby do júna 2026.