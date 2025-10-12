Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VODIČI, POZOR: Vjazd na D2 z Alexyho ulice v Bratislave bude uzavretý

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Vodičov tiež polícia žiada o trpezlivosť a rešpektovanie dopravného značenia.

Autor TASR
Bratislava 12. októbra (TASR) - Vjazd na diaľnicu D2 z Alexyho ulice v Bratislave bude dlhodobo uzavretý. Policajti sa tak rozhodli vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu na diaľnici spočívajúcu v tvorbe rozsiahlych kolón. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Uzávera predmetnej vetvy bude trvať do ukončenia prác súvisiacich s výstavbou protihlukovej steny Lamač v úseku Alexyho ulica – čerpacia stanica OMV, s predpokladanou dobou uzatvorenia do 26. októbra 2025,“ napísali policajti.

Vodičov tiež polícia žiada o trpezlivosť a rešpektovanie dopravného značenia. Odporúča, aby na prejazd využili alternatívne trasy cez Lamačskú cestu, Harmincovu či Karloveskú ulicu.


.

