Vodiči, pozor: Vjazd na D2 z J. Alexyho v Bratislave dočasne uzavreli
Policajti vodičov v tejto súvislosti požiadali o trpezlivosť, ohľaduplnosť v cestnej premávke a rešpektovanie dopravného značenia.
Autor TASR
Bratislava 16. marca (TASR) - Vjazd na diaľnicu D2 z ulice Janka Alexyho v bratislavskej Dúbravke dočasne uzavreli. Dôvodom sú rekonštrukčné práce a s tým súvisiace dopravné kolóny na D2 na vjazde do Bratislavy v smere z Malaciek. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.
„Uvedené opatrenie bolo prijaté s cieľom zabezpečiť plynulejší prejazd vozidiel na hlavnom dopravnom ťahu,“ priblížila.
Policajti vodičov v tejto súvislosti požiadali o trpezlivosť, ohľaduplnosť v cestnej premávke a rešpektovanie dopravného značenia.
„Uvedené opatrenie bolo prijaté s cieľom zabezpečiť plynulejší prejazd vozidiel na hlavnom dopravnom ťahu,“ priblížila.
Policajti vodičov v tejto súvislosti požiadali o trpezlivosť, ohľaduplnosť v cestnej premávke a rešpektovanie dopravného značenia.