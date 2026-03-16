Pondelok 16. marec 2026Meniny má Boleslav
Vodiči, pozor: Vjazd na D2 z J. Alexyho v Bratislave dočasne uzavreli

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Autor TASR
Bratislava 16. marca (TASR) - Vjazd na diaľnicu D2 z ulice Janka Alexyho v bratislavskej Dúbravke dočasne uzavreli. Dôvodom sú rekonštrukčné práce a s tým súvisiace dopravné kolóny na D2 na vjazde do Bratislavy v smere z Malaciek. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.

„Uvedené opatrenie bolo prijaté s cieľom zabezpečiť plynulejší prejazd vozidiel na hlavnom dopravnom ťahu,“ priblížila.

Policajti vodičov v tejto súvislosti požiadali o trpezlivosť, ohľaduplnosť v cestnej premávke a rešpektovanie dopravného značenia.
.

