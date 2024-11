Vodiči, pozor: Vo Vrakuni sa treba riadiť dočasným značením

Bratislava 30. novembra (TASR) - Polícia apeluje na vodičov, aby sa pre dopravné obmedzenia na Hradskej ulici v bratislavskej Vrakuni, spojené s rekonštrukciou mosta cez Malý Dunaj, riadili na dotknutých cestách dočasným dopravným značením ako aj pokynmi dopravných a mestských policajtov. Tí v danej lokalite vykonávajú dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a premávku usmerňujú. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Jana Šimunková.



"Nerešpektovanie dopravných značiek a pokynov policajtov zo strany vodičov má za následok vznik kolízií, ktoré v konečnom dôsledku zhoršujú situáciu cestnej premávky v tomto úseku," upozorňuje polícia.



Vodičov polícia opätovne žiada o trpezlivosť a ohľaduplnosť. Taktiež odporúča, aby si trasu jazdy naplánovali po alternatívnych cestách.



O uzavretí mosta informoval minulý týždeň hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla. Rekonštrukcia by mala trvať do decembra 2025, no podľa hovorcu sa bude hlavné mesto snažiť otvoriť most aj skôr. Bratislava zverejnila aj obchádzkové trasy v lokalite. Obyvateľom okolitých obcí odporúča využívať D4/R7.