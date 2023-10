Vodiči, pozor: Vozovku na R1 pri Žarnovici budú opravovať

Žarnovica 13. októbra (TASR) - Od pondelka (16.10.) od 7.00 h bude čiastočne uzatvorená rýchlostná cesta R1 v pravom jazdnom páse v km 105,000 v križovatke Žarnovica v smere z Nitry do Žarnovice a v ľavom jazdnom páse v km 105,380-103,000 v smere zo Zvolena do Nitry. Dôvodom je oprava vozovky. Informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS).



Predpokladaná dĺžka prác je desať dní. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu.



NDS vyzýva motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov. "Záleží nám totiž nielen na bezpečnosti motoristov, ale aj na zachovaní bezpečnosti našich pracovníkov v teréne," pripomína.