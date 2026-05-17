VODIČI POZOR: Za Novákmi je zosunutá časť cesty

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Nováky 17. mája (TASR) - Na ceste I/9 v úseku medzi 63. a 64. kilometrom v smere od Novák na Nitrianske Sučany je v pravom jazdnom pruhu zosunutá časť cesty z dôvodu poveternostných vplyvov. Úsek je prejazdný v jednom jazdnom pruhu. Trenčianska krajská polícia o tom v nedeľu informovala na sociálnej sieti.

Premávka je v úseku riadená hliadkami polície. „Pri prejazde daným úsekom rátajte so zdržaním,“ dodali policajti. Zdôraznili, aby vodiči rešpektovali pokyny polície a jazdili bezpečne.


