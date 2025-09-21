Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 21. september 2025Meniny má Matúš
< sekcia Regióny

VODIČI, POZOR: Začne sa s opravou úseku D1 medzi Nemšovou a Ilavou

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Doprava bude počas opravných prác vedená vždy vo voľnom jazdnom pruhu diaľnice.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Nemšová 21. septembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začne v pondelok (22. 9.) s opravou úseku diaľnice D1 medzi Nemšovou a Ilavou. Informovali o tom z mediálnej komunikácie NDS.

Tentokrát pôjde o opravu vozovky vonkajšieho jazdného pruhu na viac ako dvojkilometrovom úseku pravej časti diaľnice v smere na Žilinu. Práce za Nemšovou (v kilometri 141,650 - 143,900) sa začnú v pondelok ráno a potrvajú necelé dva týždne. Na vozovke vymenia asfaltový koberec pomalého jazdného pruhu.

„Ako sa nám to už viackrát osvedčilo, aj pri tejto oprave budeme brať ohľad na vyššie dopravné intenzity v úvode víkendu. Práce preto budú na čas zastavené počas piatkového popoludnia až do sobotného rána, aby mala oprava úseku čo najnižší vplyv na víkendovú premávku,“ uviedol prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.

Doprava bude počas opravných prác vedená vždy vo voľnom jazdnom pruhu diaľnice.
.

Neprehliadnite

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto pomaly balí kufre

HRABKO: Rozhodnutie Čaputovej ukončilo diskusie, čo prebiehali bez nej

Raši:Platy poslancov sa budúci rok v súvislosti s konsolidáciou znížia