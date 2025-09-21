< sekcia Regióny
VODIČI, POZOR: Začne sa s opravou úseku D1 medzi Nemšovou a Ilavou
Doprava bude počas opravných prác vedená vždy vo voľnom jazdnom pruhu diaľnice.
Autor TASR
Nemšová 21. septembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začne v pondelok (22. 9.) s opravou úseku diaľnice D1 medzi Nemšovou a Ilavou. Informovali o tom z mediálnej komunikácie NDS.
Tentokrát pôjde o opravu vozovky vonkajšieho jazdného pruhu na viac ako dvojkilometrovom úseku pravej časti diaľnice v smere na Žilinu. Práce za Nemšovou (v kilometri 141,650 - 143,900) sa začnú v pondelok ráno a potrvajú necelé dva týždne. Na vozovke vymenia asfaltový koberec pomalého jazdného pruhu.
„Ako sa nám to už viackrát osvedčilo, aj pri tejto oprave budeme brať ohľad na vyššie dopravné intenzity v úvode víkendu. Práce preto budú na čas zastavené počas piatkového popoludnia až do sobotného rána, aby mala oprava úseku čo najnižší vplyv na víkendovú premávku,“ uviedol prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
