VODIČI POZOR: Železničné priecestie vo Vajnoroch od piatka uzavrú

Bratislava 15. augusta (TASR) - Železničné priecestie v oblasti Žabí majer v bratislavských Vajnoroch bude od piatka (16. 8.) do utorka (27. 8.) uzavreté. Na sociálnej sieti na to upozornila polícia Bratislavského kraja.



"Na Staviteľskej ulici v mestskej časti Bratislava - Vajnory bude železničné priecestie uzavreté od piatka od 8.00 h do 18.00 h utorka," priblížili policajti.