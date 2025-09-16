< sekcia Regióny
Vodiči, pozor: V tejto časti Bratislavy rátajte s obmedzeniami
Dopravní policajti budú počas celého zhromaždenia riadiť cestnú premávku a podľa jej vývoja budú operatívne prijímať opatrenia.
Autor TASR
Bratislava 16. septembra (TASR) - Bratislavská polícia upozorňuje vodičov v hlavnom meste na možné dopravné obmedzenia v súvislosti s utorkovým verejným zhromaždením, ktoré sa bude konať poobede na Námestí slobody. Policajti zároveň budú dohliadať na plynulosť cestnej premávky i verejný poriadok. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.
„V čase trvania zhromaždenia môže dôjsť k obmedzeniu premávky v priľahlých uliciach Námestia slobody (Nám. 1. mája, Jánska ulica, Radlinského ulica, Imricha Karvaša),“ ozrejmila hovorkyňa.
Dopravní policajti budú počas celého zhromaždenia riadiť cestnú premávku a podľa jej vývoja budú operatívne prijímať opatrenia. „Touto cestou občanov žiadame, aby počas verejného zhromaždenia rešpektovali pokyny a výzvy polície a boli ohľaduplní voči ostatným občanom,“ dodala Bartošová.
