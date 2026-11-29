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VODIČI POZOR:Cesta medzi Huncovcami a Kežmarkom je pre nehodu uzavretá
Doprava je podľa polície odklonená cez obce Huncovce, Žakovce a Vrbov.
Autor TASR
Kežmarok 29. novembra (TASR) - Cesta I/66 medzi Kežmarkom a Huncovcami je pre nehodu uzavretá. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove o tom informovalo na sociálnej sieti. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky a dopravu riadi polícia.
Doprava je podľa polície odklonená cez obce Huncovce, Žakovce a Vrbov. Nehoda sa stala dopoludnia v smere z Kežmarku na Huncovce.
Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove pre TASR potvrdil, že na mieste sa zrazili tri autá a evidujú tam aj troch zranených ľudí.
Polícia vodičov žiada o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie pokynov polície a trpezlivosť pri prejazde obchádzkovou trasou.
Doprava je podľa polície odklonená cez obce Huncovce, Žakovce a Vrbov. Nehoda sa stala dopoludnia v smere z Kežmarku na Huncovce.
Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove pre TASR potvrdil, že na mieste sa zrazili tri autá a evidujú tam aj troch zranených ľudí.
Polícia vodičov žiada o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie pokynov polície a trpezlivosť pri prejazde obchádzkovou trasou.