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SKRÍŽENÝ KAMIÓN: Cesta v okrese Poprad je neprejazdná

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Vodičov polícia upozorňuje, aby sa tomuto úseku vyhli, zvýšili opatrnosť a rešpektovali pokyny policajtov na mieste.

Autor TASR
Poprad 13. novembra (TASR) - Cesta v smere zo Ždiaru na Podspády v okrese Poprad je aktuálne neprejazdná. Prejazd blokuje kamión, ktorý sa skrížil cez vozovku. Prešovská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Vodičov upozorňuje, aby sa tomuto úseku vyhli, zvýšili opatrnosť a rešpektovali pokyny policajtov na mieste.

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