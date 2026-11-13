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SKRÍŽENÝ KAMIÓN: Cesta v okrese Poprad je neprejazdná
Vodičov polícia upozorňuje, aby sa tomuto úseku vyhli, zvýšili opatrnosť a rešpektovali pokyny policajtov na mieste.
Autor TASR
Poprad 13. novembra (TASR) - Cesta v smere zo Ždiaru na Podspády v okrese Poprad je aktuálne neprejazdná. Prejazd blokuje kamión, ktorý sa skrížil cez vozovku. Prešovská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Vodičov upozorňuje, aby sa tomuto úseku vyhli, zvýšili opatrnosť a rešpektovali pokyny policajtov na mieste.
Vodičov upozorňuje, aby sa tomuto úseku vyhli, zvýšili opatrnosť a rešpektovali pokyny policajtov na mieste.