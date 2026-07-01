< sekcia Regióny
NEPREJAZDNÁ R1: Pri Seredi smerom na Nitru sa prevrátili dva kamióny
V opačnom smere, na 14. kilometri, sa prevrátil jeden kamión, v tomto smere prejdete, zdržíte sa však 20 minút, doplnila Zelená vlna.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Sereď 1. júla (TASR) - Na rýchlostnej ceste R1 pri Seredi smerom na Nitru na 13. kilometri sa prevrátili dva kamióny. Úsek je v tomto smere aktuálne neprejazdný. Informovala o tom Zelená vlna STVR.
„V opačnom smere, na 14. kilometri, sa prevrátil jeden kamión, v tomto smere prejdete, zdržíte sa však 20 minút,“ doplnila Zelená vlna.
„V opačnom smere, na 14. kilometri, sa prevrátil jeden kamión, v tomto smere prejdete, zdržíte sa však 20 minút,“ doplnila Zelená vlna.