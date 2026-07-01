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NEPREJAZDNÁ R1: Pri Seredi smerom na Nitru sa prevrátili dva kamióny

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

V opačnom smere, na 14. kilometri, sa prevrátil jeden kamión, v tomto smere prejdete, zdržíte sa však 20 minút, doplnila Zelená vlna.

Autor TASR
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Sereď 1. júla (TASR) - Na rýchlostnej ceste R1 pri Seredi smerom na Nitru na 13. kilometri sa prevrátili dva kamióny. Úsek je v tomto smere aktuálne neprejazdný. Informovala o tom Zelená vlna STVR.

V opačnom smere, na 14. kilometri, sa prevrátil jeden kamión, v tomto smere prejdete, zdržíte sa však 20 minút,“ doplnila Zelená vlna.
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