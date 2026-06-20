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VODIČI, POZOR:Tunel Višňové je pre dymiace vozidlo obojsmerne uzavretý

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Polícia spresnila, že dymiace vozidlo zaznamenal dispečer tunela v prvej štvrtine tunelovej rúry v smere od Martina na Žilinu.

Autor TASR
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Žilina 20. júna (TASR) - Tunel Višňové na diaľnici D1 je pre dymiace vozidlo v sobotu popoludní v oboch smeroch uzavretý. Ako informovala polícia na portáli Ministerstva vnútra SR, na mieste zasahujú záchranné zložky.

Polícia spresnila, že dymiace vozidlo zaznamenal dispečer tunela v prvej štvrtine tunelovej rúry v smere od Martina na Žilinu.
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