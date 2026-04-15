< sekcia Regióny
VODIČI, POZOR:Úsek cesty I/64 v Novákoch zostal pre nehodu neprejazdný
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Nováky 15. apríla (TASR) - Úsek cesty I/64 pri dome služieb v Novákoch zostal v stredu dopoludnia pre dopravnú nehodu neprejazdný. Informuje o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Polícia vodičov vyzvala, aby rešpektovali jej pokyny a jazdili bezpečne.
