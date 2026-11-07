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VODIČI, POZOR:V diaľničnom tuneli Čebrať budú prebiehať servisné práce
Podľa potreby budú postupne uzatvárané jazdné pruhy v tunelových rúrach.
Autor TASR
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Likavka 7. novembra (TASR) - V diaľničnom tuneli Čebrať, ktorý je súčasťou úseku D1 Hubová - Ivachnová, budú v nedeľu (8. 11.) od polnoci do približne 4.00 h robiť plánované servisné práce. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline na sociálnej sieti, práce prinesú dopravné obmedzenia.
„Podľa potreby budú postupne uzatvárané jazdné pruhy v tunelových rúrach. Jeden pruh bude vždy prejazdný, pričom bude rýchlosť znížená na 60 kilometrov za hodinu,“ vysvetlili policajti s tým, že v prípade nepriaznivého počasia alebo nutného výjazdu sa práce vykonávať nebudú.
„Podľa potreby budú postupne uzatvárané jazdné pruhy v tunelových rúrach. Jeden pruh bude vždy prejazdný, pričom bude rýchlosť znížená na 60 kilometrov za hodinu,“ vysvetlili policajti s tým, že v prípade nepriaznivého počasia alebo nutného výjazdu sa práce vykonávať nebudú.