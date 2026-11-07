Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 7. november 2026Meniny má René
< sekcia Regióny

VODIČI, POZOR:V diaľničnom tuneli Čebrať budú prebiehať servisné práce

.
Na snímke tunel Čebrať. Foto: TASR - Lenka Hanesová

Podľa potreby budú postupne uzatvárané jazdné pruhy v tunelových rúrach.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Likavka 7. novembra (TASR) - V diaľničnom tuneli Čebrať, ktorý je súčasťou úseku D1 Hubová - Ivachnová, budú v nedeľu (8. 11.) od polnoci do približne 4.00 h robiť plánované servisné práce. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline na sociálnej sieti, práce prinesú dopravné obmedzenia.

Podľa potreby budú postupne uzatvárané jazdné pruhy v tunelových rúrach. Jeden pruh bude vždy prejazdný, pričom bude rýchlosť znížená na 60 kilometrov za hodinu,“ vysvetlili policajti s tým, že v prípade nepriaznivého počasia alebo nutného výjazdu sa práce vykonávať nebudú.

.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Nedostatok zrážok zostáva vážnym problémom

Fotoreportér TASR M.Svítok priblíži fotografovanie a lietanie s dronmi

Ministerstvo vnútra SR vypravilo na Ukrajinu tonu humanitárnej pomoci

HRABKO: Medzivládne konzultácie slúžia aj na rýchlu výmenu informácií