VODIČI POZOR: V noci bude uzavretý tunel Sitina aj tunel Branisko

Bratislava 20. februára (TASR) - Od polnoci do nedele (21. 2.) 5.00 h bude uzavretý tunel Sitina v smere do Petržalky. Dôvodom je realizácia premenného dopravného značenia. Na sociálnej sieti o tom informujú bratislavskí policajti.



V úseku tunel Sitina - most Lafranconi v 58. až 63. kilometri dôjde podľa policajtov k trom po sebe nasledujúcim úplným uzáverám diaľnice D2 v smere do Petržalky.



"Dopravné obmedzenia budú vyznačené prenosným dopravným značením. Vodičov žiadame, aby pri prejazde uvedenými úsekmi zvýšili svoju pozornosť a dodržiavali dopravné značenie," napísali policajti.







Diaľničný tunel Branisko bude na diaľnici D1 v nedeľu (21. 2.) v noci v čase od 0.00 do 4.00 h uzavretý. Informovalo o tom prešovské krajské policajné riaditeľstvo na sociálnej sieti.



Dôvodom uzávery má byť nadmerné znečistenie kamerového systému a tiež vozovky a vodiacich čiar.



"Obchádzková trasa bude vedená po ceste I/18, od križovatky Beharovce cez horský priechod Branisko po križovatku I/18 Široké v oboch smeroch," doplnila polícia.