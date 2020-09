Vodiči sa aktuálne zdržia na Prístavnom moste i v Karlovej Vsi

Bratislava 22. septembra (TASR) – V Bratislave a jej blízkom okolí hlásia momentálne vodiči kolóny i nehody. Zdržanie je podľa dopravných aplikácií pred Prístavným mostom smerom zo Zlatých pieskov, na Ulici Svornosti, Popradskej, Gagarinovej. Taktiež na moste Lafranconi smerom do Mlynskej doliny, na nábreží, Botanickej i Karloveskej.



Zelená vlna RTVS aktuálne upozorňuje na nehodu v hlavnom meste na Šancovej smerom z Račianskeho mýta k Hlavnej stanici. Stella centrum informuje o kolónach so zdržaním od desať do 20 minút na Hradskej v smere od Vrakune do centra a medzi Mostom pri Bratislave a Hornými Dielmi.