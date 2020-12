Vodiči sa na cestách v Bratislave výrazne zdržia

Bratislava 17. decembra (TASR) - Vodiči sa na cestách v Bratislave a okolí výraznejšie zdržia. Informujú o tom Zelená vlna RTVS a Stella Centrum.



Nehodu hlásia na Romanovej ulici v Petržalke za domom kultúry v smere na Kutlíkovu ulicu. Vodiči sa tam zdržia nárazovo. Nehoda je aj na Galvaniho ulici pred križovatkou s Rožňavskou ulicou, blokovaný je jeden pruh. Rovnako pribudla nehoda na pripájači z Dolnozemskej ulice na Prístavný most.



Do 15 minút sa vodiči zdržia na Prístavnom moste v smere na Zlaté Piesky aj na diaľničnom páse na Einsteinovej ulici v smere na Prístavný most. So zdržaním treba rátať aj na Ulici Svornosti a Popradskej ulici.



Na Záhradníckej ulici pri Radošinskom naivnom divadle smerom do centra sadia cestári stromčeky, blokovaný je pravý pruh.