Vodiči sa na ceste z Malaciek do Bratislavy zdržia asi hodinu
Na ceste I/2 cez Záhorskú Bystricu sa tvorí asi polhodinová kolóna.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Vodiči sa v stredu ráno zdržia asi hodinu na diaľnici D2 smerom z Malaciek do Bratislavy. Na ceste I/2 cez Záhorskú Bystricu sa tvorí asi polhodinová kolóna. Zelená vlna STVR o tom informovala na sociálnej sieti.
Vodiči si počkajú aj na vjazde do Bratislavy po Starej Seneckej ceste, a to asi 20 minút. Stojí sa aj v Ivanke pri Dunaji na Vajnorskej smerom na Bratislavu, kde sa tvorí asi 15-minútová kolóna.
