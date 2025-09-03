Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 3. september 2025Meniny má Belo
< sekcia Regióny

Vodiči sa na ceste z Malaciek do Bratislavy zdržia asi hodinu

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Na ceste I/2 cez Záhorskú Bystricu sa tvorí asi polhodinová kolóna.

Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Vodiči sa v stredu ráno zdržia asi hodinu na diaľnici D2 smerom z Malaciek do Bratislavy. Na ceste I/2 cez Záhorskú Bystricu sa tvorí asi polhodinová kolóna. Zelená vlna STVR o tom informovala na sociálnej sieti.

Vodiči si počkajú aj na vjazde do Bratislavy po Starej Seneckej ceste, a to asi 20 minút. Stojí sa aj v Ivanke pri Dunaji na Vajnorskej smerom na Bratislavu, kde sa tvorí asi 15-minútová kolóna.
.

Neprehliadnite

Putin na stretnutí s Ficom vyzdvihol zahraničnú politiku SR

Premiér Fico odovzdal cenu A. Dubčeka Grmanovi, Banášovi a Telenskému

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Rok 1960: Elektrifikovali poslednú obec v ČSSR

Prezident: Počet detí s potrebou špeciálneho prístupu rastie