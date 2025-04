Vodiči sa na D1 za Trnavou smerom do Bratislavy zdržia polhodinu

Bratislava 29. apríla (TASR) - Vodiči sa na diaľnici D1 v smere z Trnavy do Bratislavy pred zjazdom na Voderady zdržia asi polhodinu. V ľavom pruhu sa tam zrazili štyri autá a pravý pruh blokuje dodávka s defektom. Prejazdný je len stredný pruh. Na sociálnej sieti o tom informovala Zelená vlna STVR. Vodiči sa zároveň zdržia aj v Bratislave.



V mestskej časti hlavného mesta Vrakuňa sa vodiči zdržia na Podunajskej ulici smerom na ulicu Svornosti asi hodinu. V centre mesta sa zároveň tvoria podľa dopravného servisu rozsiahle kolóny pre pokazený trolejbus blokujúci električkovú trať pri Kollárovom námestí. Na nábreží v smere od Mosta Lanfranconi k Mostu SNP by si vodiči zase mali pripraviť 15 minút.



Ako Zelená vlna informovala, na diaľnici D2 za Lozornom smerom do Bratislavy je na 40. kilometri v ľavom pruhu veľký kus plastu.