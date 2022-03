Vodiči sa na niektorých úsekoch v Bratislave zdržia zhruba desať minút

Bratislava 10. marca (TASR) – Vodiči v Bratislave sa vo štvrtok ráno zdržia na viacerých úsekoch, kde sa tvoria kolóny. Ako informuje Zelená vlna RTVS, desať minúť sa zdržia aj v Rovinke na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy.



So zdržaním treba podľa webu Stella centrum rátať aj pred výjazdom z Odborárskej na Vajnorskú, kde došlo k dopravnej nehode. Kolóna sa tvorí na Odborárskej.



Vodiči by mali počítať so zdržaním okolo desať minút aj na D2 v úseku Stupava - Lamač – Sitina, D1 Bratislava Prístavný Most v smere do Petržalky a na trase Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji – Bratislava.



K nehode došlo i v Petržalke na zjazde z D1 na Viedenskú cestu smerom od Mosta Lanfranconi. Podľa Zelenej vlny RTVS by sa vodiči v tomto úseku nemali výrazne zdržať.