Vodiči sa na niektorých úsekoch v Bratislave zdržia

Bratislava 17. marca (TASR) - Vodiči v Bratislave sa vo štvrtok popoludní zdržia na viacerých úsekoch, kde sa stali dopravné nehody. Ako informuje Zelená vlna RTVS, nehoda sa stala na Miletičovej ulici za trhoviskom v smere k Prievozskej aj na Vajnorskej smerom von z mesta.



So zdržaním treba podľa webu Stella centrum rátať aj na diaľnici D2 na Moste Lanfranconi v smere do Mlynskej doliny. Tri vozidlá tam blokujú ľavý jazdný pruh.



Vodiči by mali počítať so zdržaním aj na Tomášikovej pri klientskom centre v smere do Ružinova.



K nehode došlo na Bajkalskej ulici za čerpacou stanicou v smere von z mesta. Podľa Zelenej vlny RTVS by sa vodiči v tomto úseku nemali výrazne zdržať. Tiež na diaľnici D1 pred Prístavným mostom smerom zo Zlatých Pieskov. Tam treba počítať so zdržaním.