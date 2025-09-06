Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 6. september 2025
Vodiči sa na výjazde z Prešova zdržia asi 1,5 hodiny

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

V areáli Leteckej základne v Prešove sa počas víkendu konajú medzinárodné letecké dni.

Autor TASR
Prešov 6. septembra (TASR) - Vodiči sa v sobotu popoludní zdržia v kolóne asi 1,5 hodiny na výjazde z Prešova po Duklianskej a Bardejovskej ulici smerom na Kapušany. Zelená vlna STVR o tom informovala na sociálnej sieti.

