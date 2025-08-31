Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 31. august 2025Meniny má Nora
< sekcia Regióny

Vodiči sa pre nehodu zdržia na D1 pri odpočívadle Červeník smer Trnava

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Blokovaný je ľavý jazdný pruh.

Autor TASR
Trnava/Červeník 31. augusta (TASR) - Na diaľnici D1 pred odpočívadlom Červeník smerom na Trnavu sa stala dopravná nehoda. Vodiči sa zdržia v kolóne. Zelená vlna STVR o tom informovala na sociálnej sieti.

Blokovaný je ľavý jazdný pruh. „Zdržanie je 50 minút, pozor na dobrzďovanie do kolóny,“ upozornila Zelená vlna.
.

Neprehliadnite

Prezident varuje pred možnými dôsledkami stupňujúcej sa nenávisti

KOMENTÁR: Koniec jazykových redaktoriek na Slovensku?

Premiér: Fašizmus a nacizmus nebol potrestaný, len sa skryl

ULICAMI BRATISLAVY: Prvý most cez Dunaj prišiel na konci 19. storočia