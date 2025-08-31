< sekcia Regióny
Vodiči sa pre nehodu zdržia na D1 pri odpočívadle Červeník smer Trnava
Blokovaný je ľavý jazdný pruh.
Autor TASR
Trnava/Červeník 31. augusta (TASR) - Na diaľnici D1 pred odpočívadlom Červeník smerom na Trnavu sa stala dopravná nehoda. Vodiči sa zdržia v kolóne. Zelená vlna STVR o tom informovala na sociálnej sieti.
Blokovaný je ľavý jazdný pruh. „Zdržanie je 50 minút, pozor na dobrzďovanie do kolóny,“ upozornila Zelená vlna.
