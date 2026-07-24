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VODIČI POZOR: Zdržíte sa na D1 pri Trnave smerom do Trenčína
Zelená vlna STVR spresnila, že z dôvodu nehody kamióna s osobným autom bol blokovaný pravý aj ľavý pruh.
Autor TASR
Trnava 24. júla (TASR) - Vodiči sa zdržia v kolóne na diaľnici D1 pri Trnave smerom do Trenčína. Dôvodom je skrížený kamión. Polícia o tom v piatok predpoludním informovala na portáli ministerstva vnútra.
Zelená vlna STVR spresnila, že z dôvodu nehody kamióna s osobným autom bol blokovaný pravý aj ľavý pruh. Autá nehodu obchádzali v odstavnom pruhu. Vodiči si musia dať pozor na brzdenie do kolóny aj od rýchlostnej cesty R1.
Zelená vlna STVR spresnila, že z dôvodu nehody kamióna s osobným autom bol blokovaný pravý aj ľavý pruh. Autá nehodu obchádzali v odstavnom pruhu. Vodiči si musia dať pozor na brzdenie do kolóny aj od rýchlostnej cesty R1.