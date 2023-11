VODIČI, POZOR: Zdržíte sa na Prístavnom moste smerom do Petržalky

Bratislava 2. novembra (TASR) - Vodiči sa pre dopravnú nehodu auta s kamiónom zdržia na bratislavskom Prístavnom moste smerom do Petržalky. Upozornila na to Zelená vlna RTVS.



"Na bratislavskej diaľnici D1 na Prístavnom moste smerom do Petržalky sa v pravom pruhu zrazilo osobné auto s kamiónom, zdržíte sa v kolóne," uviedla Zelená vlna.



Informuje aj o nehode v hlavnom meste na Šancovej pred Račianskym mýtom v smere z Ružinova, kde treba taktiež počítať s krátkym zdržaním.