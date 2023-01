Vodičov v Bratislave zdržia nehody, tvoria sa kolóny

Bratislava 26. januára (TASR) - Vodiči sa v Bratislave vo štvrtok ráno zdržia, stali sa viaceré dopravné nehody. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



V hlavnom meste sa na D1 pred Gagarinovou smerom zo Zlatých pieskov v pravom pruhu zrazili štyri autá. V tomto úseku je potrebné rátať so zdržaním 15 minút.



Rovnaké zdržanie je hlásené aj na D1 pri Galvaniho smerom na Prístavný most. V pripájacom pruhu sa zrazili dve autá.



Nehoda sa stala i na Janka Alexyho za odbočkou na D2. V tomto úseku sa vodiči zdržia obojsmerne.



Kolóna sa tvorí na vjazde do Bratislavy po D2 smerom zo Stupavy. Zdržanie je tu približne 15 minút.