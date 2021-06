Vodiči sa v Bratislave zdržia na viacerých úsekoch

Bratislava 17. júna (TASR) - Vo štvrtok ráno sa vodiči v Bratislave zdržia na viacerých úsekoch. Kolóny sa tvoria aj pri vstupe do hlavného mesta. Vodičov na to upozorňuje Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Približne 20 až 25 minút si vodiči počkajú na Hradskej smerom z Vrakune, taktiež na Popradskej i na Ulici Svornosti v smere do centra. Kolóny sú hlásené aj na Slovnaftskej a Račianskej, kde sa vodiči zdržia zhruba 15 minút.



Kolóny so zdržaním do 15 minút evidujú aj na diaľnici D2 za Stupavou smerom do Bratislavy, taktiež z Dunajskej Lužnej smerom do Bratislavy. Zhruba 20-minútové zdržanie je nahlásené na vjazde do hlavného mesta z Mosta pri Bratislave a na diaľnici D1 pred Prístavným mostom v smere od Senca. Približne desať minút si vodiči postoja na ceste z Čiernej Vody a Vajnôr do Bratislavy.