Vodiči sa v pondelok ráno zdržia na viacerých bratislavských úsekoch

Zelená vlna RTVS informuje o zdržaní v Bratislave na Vrakunskej smerom do centra asi 15 minút. Rovnako sa vodiči zdržia aj na bratislavskej diaľnici D1 od Zlatých pieskov v smere na Prístavný most.

Bratislava 6. mája (TASR) - V pondelok ráno sa musia vodiči v Bratislave pripraviť na zdržania na viacerých úsekoch. V kolónach si počkajú od desať do 20 minút. Podľa Stella centra odstraňujú nehodu v Bratislave na D1 pred pripájačom z Galvaniho v smere na Prístavný most.



Zelená vlna RTVS informuje o zdržaní v Bratislave na Vrakunskej smerom do centra, kde si vodiči počkajú asi 15 minút. Rovnako sa vodiči zdržia aj na bratislavskej diaľnici D1 od Zlatých pieskov v smere na Prístavný most do Petržalky, na Dvojkrížnej a Hradskej smerom do centra a tiež na Vajnorskej smerom do centra.



Na ulici Svornosti a na Popradskej sa v smere do mesta vodiči zdržia do 20 minút, informuje Stella centrum. Desať minút si počkajú v kolóne na Račianskej v smere do mesta a na D2 za Stupavou, v smere do Bratislavy.