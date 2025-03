Vodiči sa v pondelok ráno zdržia na viacerých úsekoch pri Bratislave

Bratislava 3. marca (TASR) - Vodiči sa v pondelok ráno zdržia v kolónach na viacerých úsekoch pri vstupe do Bratislavy a aj v rámci hlavného mesta. Zelená vlna STVR informuje o zdržaní 15 minút v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patrónku. Na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy pri cestároch hlásia kolónu, v ktorej si vodiči počkajú 15 až 20 minút. Rovnako sa zdržia aj na obchádzke cez bratislavskú Záhorskú Bystricu.



V Ivanke pri Dunaji na Vajnorskej aj na starej Seneckej ceste smerom do Bratislavy si vodiči počkajú 15 minút a 20 minút sa zdržia v Rovinke smerom na Bratislavu.