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Vodiči sa zdržia na D2 pred Lanfranconi aj v ďalších častiach mesta
Vodiči sa zdržia aj na ďalších úsekoch ciest v hlavnom meste.
Autor TASR
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Bratislava 25. augusta (TASR) - Na diaľnici D2 pred mostom Lanfranconi v Bratislave smerom z Maďarska sa v utorok večer tvoria kolóny. Informovala o tom Zelená vlna STVR s tým, že autá stoja už za hranicami a treba počítať približne s hodinovým zdržaním. Smerom z Einsteinovej ulice hlási polhodinové zdržanie.
Vodiči sa zdržia aj na ďalších úsekoch ciest v hlavnom meste. Približne 30-minútové zdržanie je na Šancovej a Trnavskej ulici smerom na Račianske mýto a 20-minútové na Pionierskej v smere na Karpatskú ulicu. Ďalších 15 minút stratia vodiči na Dostojevského rade smerom k Mostu SNP.
Vodiči sa zdržia aj na ďalších úsekoch ciest v hlavnom meste. Približne 30-minútové zdržanie je na Šancovej a Trnavskej ulici smerom na Račianske mýto a 20-minútové na Pionierskej v smere na Karpatskú ulicu. Ďalších 15 minút stratia vodiči na Dostojevského rade smerom k Mostu SNP.