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Utorok 25. august 2026Meniny má Ľudovít
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Vodiči sa zdržia na D2 pred Lanfranconi aj v ďalších častiach mesta

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Ilustračná snímka. Foto: TASR Miroslav Košírer

Vodiči sa zdržia aj na ďalších úsekoch ciest v hlavnom meste.

Autor TASR
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Bratislava 25. augusta (TASR) - Na diaľnici D2 pred mostom Lanfranconi v Bratislave smerom z Maďarska sa v utorok večer tvoria kolóny. Informovala o tom Zelená vlna STVR s tým, že autá stoja už za hranicami a treba počítať približne s hodinovým zdržaním. Smerom z Einsteinovej ulice hlási polhodinové zdržanie.

Vodiči sa zdržia aj na ďalších úsekoch ciest v hlavnom meste. Približne 30-minútové zdržanie je na Šancovej a Trnavskej ulici smerom na Račianske mýto a 20-minútové na Pionierskej v smere na Karpatskú ulicu. Ďalších 15 minút stratia vodiči na Dostojevského rade smerom k Mostu SNP.
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